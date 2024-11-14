Песков: Боевые награды не влияют на выплаты раненым участникам спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Награды не влияют на размер выплат участникам специальной военной операции, получившим ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также добавил, что глава государства считает увеличение выплат раненным на спецоперации бойцам правильным и справедливым.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличен размер разовой выплаты участникам спецоперации, получившим ранение, повлёкшее за собой инвалидность, до четырёх миллионов рублей.
Накануне кабинет министров РФ утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Солдаты, получившие тяжёлые ранения и увечья, будут получать по три миллиона рублей, лёгкие — по одному миллиону. В случае получения иных лёгких травм выплата составит 100 тысяч рублей.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличен размер разовой выплаты участникам спецоперации, получившим ранение, повлёкшее за собой инвалидность, до четырёх миллионов рублей.
Накануне кабинет министров РФ утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Солдаты, получившие тяжёлые ранения и увечья, будут получать по три миллиона рублей, лёгкие — по одному миллиону. В случае получения иных лёгких травм выплата составит 100 тысяч рублей.
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Александр Бойцов