Песков допустил развёртывание ракет средней дальности в ответ на действия НАТО
Россия в какой-то момент оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, разместит ли Россия свои ракеты в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах мира после окончания моратория на развёртывание ракет.
Песков отметил, что так или иначе Москве придётся реагировать на такие агрессивные действия со стороны НАТО, члены которого находятся в непосредственной близости от российских границ.
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