Песков допустил развёртывание ракет средней дальности в ответ на действия НАТО

09 июня 2025, 13:28

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Россия в какой-то момент оставит за собой свободу действия в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.