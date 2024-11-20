Песков: график президента Путина после ударов ATACMS по Брянской области в силе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
График российского лидера Владимира Путина не изменился, несмотря на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянщине. Президент много времени уделяет спецоперации, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Президент, верховный главнокомандующий — мы говорили об этом множество раз, — много часов в день ежедневно посвящает, конечно же, теме проведения специальной военной операции: получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента», — прокомментировал он.Песков резюмировал, что все мероприятия главы государства «идут по плану».
Ранее в Минобороны РФ доложили об ударах ATACMS по брянскому региону. Было перехвачено пять ракет противника, а обломки поврежденной шестой упали на территории предприятия.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник бьет по приграничным территориям РФ.
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Никита Кротов