В Кремле высказались о сообщении США про готовящийся авиаудар по Киеву

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Комментарий насчет сообщения посольства США в Киеве о готовящемся массированном авиаударе по украинской столице является прерогативой Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, этот вопрос касается непосредственно хода СВО.
«Это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — ответил представитель Кремля.Напомним, 20 ноября посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение о готовящемся массированном ракетном ударе по столице Украины, добавив, что из-за этого учреждение сегодня будет закрыто. Гражданам США посоветовали укрыться в безопасном месте при включении сирен воздушной тревоги.
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