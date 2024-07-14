Песков: итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими

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Итоги саммита НАТО в Вашингтоне являются для РФ угрожающими. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По словам пресс-секретаря российского лидера, НАТО показывает, что решительно остается для России врагом и напрямую позиционирует это.
«Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО», — прокомментировал Песков.
Он также напомнил, что Североатлантический блок четко указал на будущее вступление соседнего государства в альянс, дав понять, что страны-участницы не станут брать во внимание «главную озабоченность России», ставшую «краеугольным камнем при начале СВО».
Песков добавил, что подобные шаги западных стран демонстрируют отсутствие предпосылок для диалога.
«Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», — добавил он.
Пресс-секретарь резюмировал, что российско-американские отношения в стадии острой и глубокой конфронтации. Предпосылок выйти «из этого пике» пока нет, но это когда-то произойдет.
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