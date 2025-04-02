Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА

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Минувшей ночью российские системы ПВО сбили над российскими регионами 93 украинских беспилотника. Об этом утром 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что 87 вражеских беспилотников сбили в Курской области. Еще четыре уничтожили в Ростовской области и два — в Белгородской.
В ночь на 2 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в центре Курска. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Элина Позднякова