Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА

Минувшей ночью над регионами РФ сбили 93 украинских БПЛА

МО РФ: 93 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили над российскими регионами 93 украинских беспилотника. Об этом утром 2 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 87 вражеских беспилотников сбили в Курской области. Еще четыре уничтожили в Ростовской области и два — в Белгородской.

В ночь на 2 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом в центре Курска. По предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте также:

В Курске прогремели взрывы из-за работы ПВО над городом

Слюсарь: в Таганроге введен режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Слюсарь: при атаке украинских дронов на Таганрог пострадали два человека
#дом
#ночь
#взрывы
#чс
#режим
#всу
#пво
В зоне СВО сформирован штурмовой отряд из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
Военкор Яремчук: в зоне СВО появился штурмовой отряд из числа экс-вагнеровцев
02 апреля 2025, 07:28

Фото: iStock/zim286

В зоне СВО сформирован новый штурмовой отряд «Русь», который состоит из бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил российский военкор Александр Яремчук в своем Telegram-канале со ссылкой на публикацию нового подразделения.
Отмечается, что группа военнослужащих преобразовалась в полноценное отдельное штурмовое подразделение.

«Мы теперь являемся полноценным отдельным штурмовым отрядом. Наше подразделение не стоит на месте. Мы работаем, растем и развиваемся. Большая часть личного состава и управления — это опытные сотрудники ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.

В связи с этим в подразделение продолжается набор добровольцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ не обладают ресурсами для успешных атак в российском приграничье

Группировка войск «Запад» уничтожила 17 украинских пунктов управления БПЛА

С начала года ВСУ лишились 2,5 тысячи танков и более 10 тысяч БПЛА
#техника
#бпла
#сотрудники
#вагнер
#всу
#вс рф
#запад
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года ВСУ лишились 2,5 тысячи танков и более 10 тысяч БПЛА
02 апреля 2025, 06:36

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин, а также свыше 10 тысяч БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 января по 1 апреля 2025 года Украина потеряла 2 495 танков и других боевых бронированных машин, десять самолетов, 10 200 беспилотников, 11 зенитных ракетных комплексов, 29 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 032 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 887 единиц специальной военной автомобильной техники», — посчитали в агентстве основываясь на данных Минобороны РФ.

Если говорить про личный состав, то с начала года украинские войска потеряли почти 140 тысяч человек. За весь 2025 год ВСУ лишились свыше полумиллиона военнослужащих.

Читайте также:

Алаудинов: ВСУ не обладают ресурсами для успешных атак в российском приграничье

Группировка войск «Запад» уничтожила 17 украинских пунктов управления БПЛА

В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили
#минобороны рф
#украина
#солдаты
#всу
#беспилотник
#бпла
#танки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов: ВСУ не обладают ресурсами для успешных атак в российском приграничье
02 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/herPhoto

Украинская армия не обладает ресурсами для проведения успешных атак в российском приграничье. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Нет, там нет результата, который бы они хотели достичь (в российском приграничье). Потому что на это у них нет ресурсов», — сказал Алаудинов ТАСС.

Ранее стало известно, что украинская армия с начала 2025 года потеряла почти 140 тысяч солдат. К тому же известно, что за весь 2024 ВСУ лишились 590 тысяч человек.

Читайте также:

Украина желает стать мировой военной державой

В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили

Группировка войск «Запад» уничтожила 17 украинских пунктов управления БПЛА
#армия
#украина
#солдаты
#всу
#россия
#вс рф
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Группировка войск «Запад» уничтожила 17 украинских пунктов управления БПЛА
02 апреля 2025, 06:04

Фото: iStock/zim286

Российские солдаты группировки войск «Запад» смогли уничтожить 17 украинских пунктов управления БПЛА и четыре станции Starlink. Об этом рассказали в пресс-центре группировки.
«Уничтожены 17 пунктов управления БПЛА,… четыре станции спутниковой связи Starlink», — рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.

Помимо этого группировка ликвидировала восемь вражеских минометных расчетов. Система ПВО уничтожила восемь беспилотников ВСУ самолетного типа.

Читайте также:

В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили

Украинские войска потеряли почти 140 тысяч солдат с начала 2025 года

Pravda.Ru: ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе
#бпла
#станции
#солдаты
#всу
#вс рф
#пво
#starlink
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Судже украинские солдаты подожгли дома при отступлении, в которых жили
02 апреля 2025, 04:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Во время отступления из Суджи украинские солдаты подожгли дома мирных жителей, в которых жили во время оккупации. Об этом пишет ТАСС.
«Они два дома спалили, в которых жили сами. ВСУ проверили их сначала, уже никого не было», — поделилась с агентством местная жительница Светлана.

Женщина рассказала, что бойцы ВСУ часто жили в домах местных жителей. При этом в подвалах военные организовывали пункты управления беспилотниками. К тому же украинские войска ставили военную технику рядом с жилыми домами, а с неба ее охраняли дроны.

Читайте также:

Украинские войска потеряли почти 140 тысяч солдат с начала 2025 года

Хинштейн: в Курске из-за атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом

В Курске прогремели взрывы из-за работы ПВО над городом
#военные
#женщина
#дома
#всу
#солдат
#дроны
#украина
#курская область
#поджог
Следите за нашими новостями
в удобном формате