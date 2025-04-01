ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки

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За минувшие сутки Украина атаковала два российских объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта украинская сторона атаковала беспилотниками электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») Запорожской области. В результате удара жители двух населенных пунктах Токмаковского района остались без электричества.
Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.
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Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.
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Элина Позднякова