«Он его ​просто размажет»: Степашин раскрыл, почему Зеленскому невыгодна встреча с Путиным

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Владимир Путин психологически превзойдет и «размажет» Владимира Зеленского в случае их личной встречи. Об этом заявил президент Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью изданию «Аргументы и факты» (АиФ).
Он указал, что запрос на переговоры от украинской стороны был принят РФ к сведению. Однако встреча может оказаться невыгодной для Зеленского из-за явного преимущества российского лидера, когда дело доходит до разговора тет-а-тет.
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«Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — пояснил Степашин.18 мая сообщалось о готовности Владимира Зеленского говорить с Россией в любом формате. Глава киевского режима выразил благодарность Ватикану за желание быть площадкой для диалога между странами.
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Мария Моисеева