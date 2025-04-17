ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

Политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».