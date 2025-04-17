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ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

Shot: 200 боевиков ВСУ уничтожены при освобождении Горнальского монастыря
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

При освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области российские силы ликвидировали до 200 боевиков ВСУ. Об этом пишет Shot.
Издание отмечает, что в битве за монастырь принимали участие морпехи 40-й бригады ВС РФ.

16 апреля стало известно об освобождении монастыря от оккупации украинских боевиков российскими силами. Информацию в Минобороны РФ пока не подтверждали.

Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.

Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.

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Трамп отказался от предложения Зеленского купить системы ПВО за $50 миллиардов ради диалога с Путиным
Bild: Трамп решил не продавать ЗРК Patriot Киеву из интереса к диалогу с Путиным
17 апреля 2025, 06:15

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке зенитных ракетных комплексов Patriot за 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, Трамп объяснил отказ тем, что нельзя начинать войну против превосходящего по силам противника, рассчитывая на поставки оружия. Считается, что решение связано с желанием Трампа сохранить возможность переговоров с Владимиром Путиным.

В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова
В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова
«Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты», — сказал Трамп.
Bild отмечает, что для Трампа символика важнее денег: ресурсы у него есть, но президент США избегает сделок, способных осложнить диалог с Россией.

«Судя по всему, действующий президент США настолько обеспокоен переговорами с Владимиром Путиным, что даже не хочет зарабатывать деньги на обороне Украины», — отметил журналист немецкого издания.
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ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город
Shot: Беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать Шую в Ивановской области
17 апреля 2025, 04:31

Фото: iStock/sommersby

ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шую в Ивановской области. Об этом сообщили местные жители, передают Telegram-каналы Mash и Shot. Местные власти официально предупредили об угрозе атаки БПЛА.
Вчера утром Шуя уже подверглась удару дронов ВСУ типа «Лютый», в результате чего двое горожан получили шоковые травмы и были госпитализированы.

В ночь с 16 на 17 апреля (03:20) жители вновь услышали шум. Раздавались мощные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Аналогичные жалобы на шум беспилотников поступают от жителей Тульской области и Краснодарского края, передает Mash.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова.

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В зоне СВО погиб российский правнук легендарного атамана Дутова
В зоне СВО погиб российский военный и правнук атамана Дутова Роман Макушин
17 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/razihusin

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова. Об этом сообщил политолог Николай Севостьянов в своем Telegram-канале.
Макушин, переехавший в Россию из Казахстана, участвовал в боях за Артемовск, где получил тяжелое ранение. Позднее он оформил гражданство РФ. Когда ВСУ начали наступление под Курском, Роман вновь отправился на фронт и не вернулся.



Александр Дутов, предок погибшего, был одним из лидеров антибольшевистского сопротивления. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, он после 1917 года возглавил Оренбургское казачье войско. Воевал с Красной Армией до 1919 года, но после поражения бежал в Китай. Дутов был убит в Сайдуне агентами ВЧК в 1921 году.

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Президент Финляндии обратился к России с призывом после разговора с Зеленским
Президент Финляндии Стубб: Россия должна прекратить огонь по примеру Киева
17 апреля 2025, 00:25

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Россию объявить полное прекращение огня, аналогичное решению Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети X после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Стубб подчеркнул, что Украина согласилась на безусловный режим прекращения огня, и Москва должна последовать этому примеру. Он добавил, что Финляндия и Украина совместно работают над достижением устойчивого мира.

«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и прочного мира», — написал политик.
Ранее сообщалось, что политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».

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#финляндия
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«Антироссийская истерия и русофобия»: в РФ ответили на призыв Каллас не участвовать в параде 9 мая в Москве
Политолог Рубаев назвал антироссийской истерий заявление Каллас о параде 9 мая
16 апреля 2025, 23:59

Фото: iStock/butenkow

Политолог Аслан Рубаев назвал антироссийской истерией и русофобией заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не приветствует участие стран-кандидатов на вступление в ЕС в параде 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что европейским элитам не удастся «украсть нашу Победу и заменить смыслы».
Сегодняшние европейские чиновники, по его словам, это потомки фашистов и нацистов.
«Естественно, Россия демонизировалась в глазах европейских политиков давным-давно, и сегодняшние, скажем так, европейские чиновники — это потомки тех самых фашистов и нацистов, которые в 1941 году напали на нашу страну и устроили здесь зверство, поэтому их всех корежит от любого упоминания победы России», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь политолог Федор Лукьянов отметил, что призыв Каллас указывает на раздор в Евросоюзе. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что позиция ЕС не менялась и по-прежнему нацелена на изоляцию РФ во всех вопросах, в том числе политических и дипломатических.
«С этой точки зрения ничего нового Кая Каллас не сказала. Неучастие в крупных политических событиях России является позицией, которая считается одной из опор всей политики Евросоюза в украинском кризисе. Тут больше интересно другое. Повторять эту позицию ей пришлось, потому что внутри Европейского союза начинается некоторый раздор», — сказал Лукьянов.
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