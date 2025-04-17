ВС РФ ликвидировали до 200 боевиков ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

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При освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области российские силы ликвидировали до 200 боевиков ВСУ. Об этом пишет Shot.
Издание отмечает, что в битве за монастырь принимали участие морпехи 40-й бригады ВС РФ.
16 апреля стало известно об освобождении монастыря от оккупации украинских боевиков российскими силами. Информацию в Минобороны РФ пока не подтверждали.
Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.
Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.
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16 апреля стало известно об освобождении монастыря от оккупации украинских боевиков российскими силами. Информацию в Минобороны РФ пока не подтверждали.
Штурм монастыря начался 11 апреля. Это был последний укрепрайон ВСУ на курской земле.
Горналь и Сумскую область Украины разделяет река Псёл, через которую ВСУ построили понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения вооружением. Сам монастырь оснащен подземным ходом, через который также была организована логистика противника.
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Элина Позднякова