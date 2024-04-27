Песков назвал причину отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле

Фото: iStock/3dmitry
Лондон оказал прямое влияние на отказа Киева продолжать переговоры в Стамбуле в 2022 году, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков отметил, что документ был фактически подписан, однако украинская сторона отказалась продолжать и завершать работу над ним из-за давления со стороны Лондона.
Последние встречи между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил 22 мая того же года о приостановке переговорного процесса, подчеркнув, что Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне.
Читайте также:
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией
«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным
«Это было прямое давление со стороны Лондона», — сказал Песков.
Последние встречи между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил 22 мая того же года о приостановке переговорного процесса, подчеркнув, что Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне.
Читайте также:
Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией
«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным
Артем Кузьмин