Атака со стороны боевиков ВСУ под Курском закончится крахом режима Владимира Зеленского, а также стратегическим поражением Вашингтона, заявили в Северокорейском МИД.
«Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области — Прим. ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНДР.
Там добавили, что Вашингтон с его союзниками, помогая Киеву, ведет к третьей мировой войне, а Северная Корея всегда будет на стороне России в вопросах защиты ей своей независимости.
Ранее МИД КНДР обвинил США в том, что боевики ВСУ напали на Курскую область.
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Никита Кротов