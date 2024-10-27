В Чехии спрогнозировали, кому достанется украинская оборонная промышленность после СВО

Фото: iStock/vadimrysev
Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России. Об этом проинформировало чешское издание Forum24.
«Вероятно, что Европейский союз примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — говорится в материале.
Уточняется, что ставка ЕС на украинские оборонные мощности является признанием того, что европейская промышленная база, в отличие от российской, гораздо слабее.
Ранее сообщалось, что на Украине готов первый завод Rheinmetall по производству танков из четырех строящихся оружейных предприятий компании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин выразил надежду, что на Западе услышали его слова об ударах вглубь России
Вучич: Сербия отправит Украине генераторы и трансформаторы на €8,4 млн евро
В РФ разработали два плана завершения СВО в зависимости от исхода выборов в США
Екатерина Коршунова