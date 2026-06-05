05 июня 2026, 16:15

Историк Скачко: Страх и провокация двигали Зеленским при написании письма Путину

Владимир Зеленский

Страх, провокация, попрошайничество руководили Владимиром Зеленским при написании открытого письма, адресованного президенту России Владимиру Путину. Такое мнение выразил историк, журналист Владимир Скачко.





Напомним, Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал назначить конкретную дату для встречи с целью прекращения боевых действий.



В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что, вероятно, глава киевского режима почувствовал страх того, что он всем надоел и «его кончат». Тем не менее письмо является провокацией, а не прямым приглашением к переговорам, уверен эксперт.





«Это провокация. Это не приглашение к переговорам. Это не мирная инициатива. Письмо выдержано в хамской манере. Оно изначально писалось так, чтобы оскорбить адресата, то есть лично Владимира Путина. Делалось это с целью, чтобы Владимир Путин не согласился пойти на прямые переговоры и дал бы Киеву повод опять обвинять Россию в том, что она агрессор, который не хочет мира», — пояснил Скачко.