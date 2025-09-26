Песков объяснил угрозы Зеленского в адрес России

26 сентября 2025, 15:27

Песков: угрозы Зеленского показывают намерение Украины продолжать конфликт

Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы лишь подтверждают, что Киев настроен на продолжение конфликта, а не на его мирное урегулирование. Об этом пишет ТАСС.