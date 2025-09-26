Песков объяснил угрозы Зеленского в адрес России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Москвы лишь подтверждают, что Киев настроен на продолжение конфликта, а не на его мирное урегулирование. Об этом пишет ТАСС.
Ранее, 24 сентября, сообщалось, что во время встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС». Однако 26 сентября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа не несёт единоличной ответственности за поддержку Украины.
По словам Дмитрия Пескова, ситуация на фронте и переговорные позиции Киева с каждым днём ухудшаются, что дополнительно отражается на настроениях украинского руководства.
Напомним также, что накануне Зеленский выступил с угрозами в адрес сотрудников Кремля. Глава киевского режима порекомендовал им узнать расположение ближайшего бомбоубежища, поскольку оно им «понадобится».
Читайте также: