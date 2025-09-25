Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ: «Они им понадобятся»

25 сентября 2025, 13:10

Зеленский порекомендовал работникам Кремля узнать местоположение бомбоубежищ

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что в случае поступления американского дальнобойного оружия, Украина готова применить его против целей на территории России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналиста издания Axios дать совет тем, кто работает в Кремле.