Зеленский посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ: «Они им понадобятся»
Владимир Зеленский заявил, что в случае поступления американского дальнобойного оружия, Украина готова применить его против целей на территории России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналиста издания Axios дать совет тем, кто работает в Кремле.
После глава киевского режима порекомендовал российским политикам узнать, «где находятся их бомбоубежища», поскольку в случае продолжения конфликта «они им понадобятся».
В том же интервью Зеленский заявил, что готов уйти со своего поста после окончания конфликта. Он подчеркнул, что мог бы дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае достижения прекращения огня, говорится в том же фрагменте.
Читайте также: