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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Украины нет взаимности в вопросе мирных переговоров с РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», комментируя усилия Индонезии для урегулирования конфликта, которые Москва высоко ценит.
«Россия открыта для всех инициатив, Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — пояснил официальный представитель Кремля.Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Monde допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Глава киевского режима добавил, что вопрос территориальной целостности страны не может решаться только президентом, позицию по данному вопросу также должен выразить народ.
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