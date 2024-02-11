Песков: СВО продолжается, пока противники РФ отвергают мирный путь решения вопросов

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, однако, если он отвергается, в таком случае СВО продолжается. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога. Стоит отметить, что на Украине был введен запрет на переговоры с РФ на законодательном уровне.
По словам Пескова, переход к военному решению конфликта стал крайней мерой после того, как Москве было отказано в каком-либо обсуждении законных озабоченностей России.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.
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По словам Пескова, переход к военному решению конфликта стал крайней мерой после того, как Москве было отказано в каком-либо обсуждении законных озабоченностей России.
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Екатерина Коршунова