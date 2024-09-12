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Военный ВС России отпустил украинских волонтеров, которые вывозили мирных жителей из города Украинск. Об этом информирует «Военное обозрение».
По данным издания, волонтеры Александр Гуманюк и Даниил Захарченко собирались провести эвакуацию местных жителей на Покровском направлении. На автомобиле они заехали в город Украинск, где встретились с военным ВС РФ.
Один из волонтеров рассказал, что они с товарищем «заглянули смерти в глаза». По его словам, российский солдат поинтересовался у них, что происходит. В ответ они сказали, что прибыли для эвакуации гражданских лиц.
Волонтер Даниил Захарченко добавил, что после этого военный отпустил их вместе с гражданскими. Его поступок очень удивил украинских активистов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Один из волонтеров рассказал, что они с товарищем «заглянули смерти в глаза». По его словам, российский солдат поинтересовался у них, что происходит. В ответ они сказали, что прибыли для эвакуации гражданских лиц.
Волонтер Даниил Захарченко добавил, что после этого военный отпустил их вместе с гражданскими. Его поступок очень удивил украинских активистов.
«Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — заявил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова