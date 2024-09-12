Появились подробности встречи российского военного с украинскими волонтерами

Село Обуховка и хутор Покровский освободили от боевиков ВСУ российские войска, пишет Mash. По данным Telegram-канала, бойцы ВС РФ произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.