Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до 40 военных ВСУ и БТР М113 за сутки

Фото: istockphoto/0
Российские военные подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 40 военных Вооруженных сил Украины и БТР М113 за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что военные ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.
Помимо этого, было уничтожено шесть автомобилей, 152-мм орудия Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мобилизованный ВСУ рассказал о сдаче в плен после того, как их Stryker подбили
В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ
В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
Помимо этого, было уничтожено шесть автомобилей, 152-мм орудия Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мобилизованный ВСУ рассказал о сдаче в плен после того, как их Stryker подбили
В Курской области рассказали, как задыхались от желтого дыма после нападения боевиков ВСУ
В Киеве и Хмельницкой области в районе аэродрома ВСУ прогремели взрывы
Дарья Осипова