Песков ответил на угрозы Зеленского по поводу парада Победы 9 мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится, и вся страна будет с гордостью наблюдать за ним. Так официальный представитель Кремля прокомментировал угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения парада 9 Мая.
В среду Песков принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» от российского общества «Знания». Темой его выступления была роль Советского союза в освобождении мира от нацизма.
На полях марафона Песков подтвердил, что парад в Москве состоится, и все россияне будут с гордостью наблюдать за происходящим на Красной площади.
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На полях марафона Песков подтвердил, что парад в Москве состоится, и все россияне будут с гордостью наблюдать за происходящим на Красной площади.
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Анастасия Чинкова