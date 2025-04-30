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Песков ответил на угрозы Зеленского по поводу парада Победы 9 мая

Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая состоится
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в Москве состоится, и вся страна будет с гордостью наблюдать за ним. Так официальный представитель Кремля прокомментировал угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения парада 9 Мая.
В среду Песков принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» от российского общества «Знания». Темой его выступления была роль Советского союза в освобождении мира от нацизма.

На полях марафона Песков подтвердил, что парад в Москве состоится, и все россияне будут с гордостью наблюдать за происходящим на Красной площади.

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#9 мая
Двух наемников из Дании и Колумбии будут судить за вторжение в Курскую область
30 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/artisteer

Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовных дел против колумбийца Пабло Пуэнтеса Боорхэса и датчанки Аннабель Кристин Уль Йоргенсен, обвиняемых в участии в вооруженном конфликте на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.
Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие наемника в конфликте и контрабанду оружия.

Боорхэс был задержан 9 января 2025 года, в то время как Йоргенсен скрылась на Украине и объявлена в международный розыск. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
#сво
#наемники
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«Таких мучений я никому не пожелаю»: два несложившихся из-за измен брака Никиты Панфилова, позиция актера по СВО и Крыму
30 апреля 2025, 14:50

Никита Панфилов (Фото: скриншот т/с «Пес»)

Никита Панфилов, исполнитель главной роли в сериале «Пес», отмечает сегодня свой день рождения. Ему исполняется 46 лет. У брутального талантливого актера весьма успешно сложилась творческая жизнь, а вот в амурных делах пока не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Биография актера


Никита Панфилов появился на свет 30 апреля 1979 года в Москве. Его родители тогда только делали первые шаги в мир искусства. Будучи студентами, молодая семья проживала в общежитии от театрального вуза и не имела времени на воспитание сына, поэтому маленького Никиту отправили жить к дедушке с бабушкой во Владимирскую область, где и прошло его детство.

В дальнейшем Владислав Панфилов, отец Никиты, займёт должность руководителя московского Театра охочих комедиантов и будет работать доцентом в Академии повышения квалификации специалистов в области искусства, культуры и туризма. А Татьяна Панфилова станет режиссёром театра «Монотон».

В возрасте 10 лет будущий актер переехал к родителям в столицу. Кроме увлечения театром мальчик серьезно занимался в секции греко-римской борьбы и даже достиг высоких результатов получив мастера спорта и попав в юношеский олимпийский резерв.

Когда пришло время выбирать свой путь в жизни, Никита, вдохновлённый сериалом «Полицейская академия», решил стать сотрудником правоохранительных органов. Однако на вступительных экзаменах он не смог показать свой потенциал и был вынужден отказаться от этой идеи. Ещё одним вариантом было стать врачом хирургом, но и в этом Никита оказался не силен.

В тот момент мама предложила Никите попробовать свои силы в Институте современного искусства. Он прошёл прослушивание и начал обучение, но постепенно увлёкся балериной, из-за чего его учёба отошла на второй план. В результате студент Панфилов был отчислен и призван в армию.

После демобилизации Панфилов решил не бросать занятия актёрским мастерством. Он поступил в Школу-студию МХАТ, где учился до В 2006 года на актёрском факультете под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова.

Работа в кино


Никита Панфилов (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

В 2005 году Никита Панфилов впервые появился на экране в образе Петра Черкасова в многосерийной исторической мелодраме «Адъютанты любви». После этого были также небольшие роли в фильмах «Веревка из песка», «Погоня за ангелом», а также эпизодические и второстепенные роли в сериалах «Атлантида», «Путейцы», «Мать-и-мачеха».

Артист стал по-настоящему знаменитым после выхода фильма «Духless» в 2012 году. Затем последовали яркие роли в сериалах «Сладкая жизнь» и «Мажор». Но самая любимая зрителями роль была сыграна актёром в сериале «Пес» в 2015 году.

Сейчас в фильмографии Панфилова более 70 работ, среди которых значительное место занимают сериалы.

Личная жизнь


Никита Панфилов и Вера Бабенко (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Никита Панфилов был трижды женат. Первой его супругой стала актриса Вера Бабенко. Молодые актеры познакомились в стенах МХАТа. Этот брак был недолгим и, по словам актера, распался из-за измены актрисы.

«Я увидел переписку Веры с другим мужчиной и поначалу даже не поверил в это. А потом, когда осознал измену, подумал: почему ей можно, а мне нельзя? После этого я пустился во все тяжкие. Я изменял всем направо и налево, потому что мстил за то, что изменяли мне», — делился актер в программе «Судьба человека».

Никита Панфилов и Лада Пояркова (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Вторым большим чувством в жизни Никиты стала любовь к журналистке Ладе Поярковой. Их знакомство произошло, когда она искала актёров для проекта «Армейский магазин», в котором тогда работала. В этом браке появился на свет сын Добрыня, и супружеская жизнь казалась безоблачной, пока однажды ребёнок не проговорился про «дядю», который приходил к маме, пока Панфилов был на съёмках.

Панфилов был готов простить супругу ради сына, но Лада не желала этого. Более того, она превратила их жизнь в сущий ад и после развода пыталась препятствовать общению актёра с сыном.

«Лада совершила такой поступок, за который мужчины обычно не прощают женщин. Мне тяжело об этом вспоминать, тем более рассказывать. Но я в тот момент решил переступить через себя и постараться сохранить семью. Я думал о том, что мы с Ладой женаты, мы венчаны, у нас есть ребенок. Я бился за семью больше полугода, не получая взамен вообще ничего! Таких мучений я никому не пожелаю», — цитирует Панфилова издание Woman.ru.

Никита Панфилов и Ксения Соколова (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

В 2017 году Никита связал себя узами брака в третий раз. Его избранницей стала Ксения Соколова, врач-стоматолог из Санкт-Петербурга. Их знакомство произошло благодаря социальным сетям. Ксения поставила «лайк» на фотографию Никиты, а он ответил взаимностью. Так началась их переписка. В 2018 году у пары родилась дочь, которую они назвали Авророй.

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СВО и отказ в посещении Крыма


Никита Панфилов (Фото: скриншот т/п «Однажды...» ТК НТВ)

Никита Панфилов позиционирует себя как аполитичный артист. Он никогда не высказывался о политике и об СВО. На прямые вопросы касательно этих тем актер всегда предлагает обсудить что-нибудь другое.

Панфилов не посещал Крым и открыто заявлял о том, что не собирается этого делать. Причиной тому долгое время были съемки в сериале «Пес». Дело в том, что Панфилов являлся единственным российским актером в этом украинском сериале.

«Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят на Украине, и я единственный российский актер там», — пояснял тогда Панфилов журналистам свой отказ.

Подобное отношение к вопросу вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Одни выразили одобрение актёру за то, что он не пытается извлечь выгоду из сложных тем, другие же сочли это заигрыванием с Украиной.

В 2021 году проект «Пёс» был остановлен и выходил только на украинском телевидении в украинском дубляже. Несмотря на это, в 2023 году в рамках интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ» актёр Никита Панфилов поделился своими планами на будущее. Он выразил надежду на то, что проект «Пёс» получит продолжение, и подтвердил, что готов принять участие в съёмках, если его пригласят.

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Зрителям представят фильм про спецоперацию по освобождению Курской области
Анонсирован документальный фильм про операцию «Поток» в Курской области
30 апреля 2025, 14:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

RT сообщил о скорой премьере документального фильма про военную операцию «Поток» в Курской области. В ленте будет подробно представлены действия российских военных, которые прошли более 15 км сквозь оборону противника.

В кинокартине будут эксклюзивные кадры прорыва линии обороны. Зрители увидят, как российских солдат встречали местные жители, которые на протяжении семи месяцев находились в ожидании освобождения. ​

«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живём с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — сказал автор фильма Влад Андрица RT.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе боевых действий как минимум 75 тысяч военных ВСУ погибли.

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Участник СВО отметил обучаемость бойцов КНДР
Участник СВО Андрей Шин отметил боевой дух солдат спецназа КНДР
30 апреля 2025, 14:04

Фото: istockphoto/znm

Подполковник полиции в отставке, участник СВО Андрей Шин высказался о солдатах спецназа КНДР, которые принимали участие в разгроме ВСУ в Курской области. Как было отмечено, северокорейские солдаты приобрели боевой опыт.
Шин заявил, что военные КНДР очень быстро обучаются.

«Мы можем представить, какой боевой дух у корейцев, которые принимали участие в операции в Курской области. Ну и потом уже корейские солдаты привлекались непосредственно к штурмовым операциям. Поэтому сейчас они уже имеют боевой опыт, а корейцы быстро учатся, тем более та часть, которая была из сил специальных операций», — рассказал Шин RT.
Ранее председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов не исключил, что бойцы КНДР могут быть задействовать в зоне СВО. Также поступило предложение пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая.

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#военные
#солдаты
#сво
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«Гитлер XXI века»: в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде
Депутат Ивлев в ответ на угрозы Зеленского отметил, что фашизм везде одинаков
30 апреля 2025, 13:46

Владимир Зеленский

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, подчеркнул, что «фашизм везде одинаков».
Ранее в этот день сообщалось, что украинский политик угрожает ударом ВСУ по параду Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

«Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади», – отметил Ивлев в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что Зеленский является Гитлером XXI века. Между политиками, по его словам, нет ни единого отличия.

Ивлев также отметил, что в этом году парад – больше, чем традиция и дань памяти. Этот парад призван показать всему миру, что Россия всё так же сильна, уверена в себе и стремительно идёт к победе.

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#владимир зеленский
#россия
#украина
#парад победы
#госдума
#конфликт
#9 мая
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