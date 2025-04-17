Песков ответил на вопрос о моратории на удары по объектам энергетики

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по украинским энергообъектам, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — прокомментировал он.Путин говорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом 18 марта. Хозяин Белого дома предложил взаимный отказ сторон украинского конфликта от ударов по энергообъектам на месячный срок. Москва поддержала инициативу. Позже в Минобороны России заявляли о нарушениях моратория со стороны Киева. Песков отмечал, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий, если нарушения со стороны Украины продолжатся.
Читайте также:
В МИД ответили на возможную поставку Taurus ВСУ
ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город
В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике
Никита Кротов