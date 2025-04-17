ВСУ вторую ночь подряд попытались атаковать БПЛА российский город

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ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Шую в Ивановской области. Об этом сообщили местные жители, передают Telegram-каналы Mash и Shot. Местные власти официально предупредили об угрозе атаки БПЛА.
Вчера утром Шуя уже подверглась удару дронов ВСУ типа «Лютый», в результате чего двое горожан получили шоковые травмы и были госпитализированы.
В ночь с 16 на 17 апреля (03:20) жители вновь услышали шум. Раздавались мощные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Аналогичные жалобы на шум беспилотников поступают от жителей Тульской области и Краснодарского края, передает Mash.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова.
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В ночь с 16 на 17 апреля (03:20) жители вновь услышали шум. Раздавались мощные хлопки и звуки, напоминающие автоматные очереди. Аналогичные жалобы на шум беспилотников поступают от жителей Тульской области и Краснодарского края, передает Mash.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) погиб российский военный Роман Макушин — правнук атамана Белого движения Александра Дутова.
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Мария Моисеева