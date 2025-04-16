В Госдуме ответили, нужно ли продлять мораторий на удары по энергетике

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Решение о возможном продлении соглашения между Москвой и Киевом о моратории на удары по энергетическим объектам является политическим вопросом, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что с военной точки зрения подобный запрет вреден для России, так как киевский режим изначально не собирался его продлевать. Парламентарий напомнил, что каждый день десятки украинских дронов бьют по российской энергетике, гибнут люди.
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«А уничтожая украинскую энергетику, наши войска получают гораздо более весомое преимущество на фронте и больше возможности разгромить киевский режим раз и навсегда. И никакой Трамп и никто другой нам в этом не помощник», — добавил Журавлев.Читайте также:
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Данил Пономарев