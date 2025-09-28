ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Оперативный командующий, следуя установленным процедурам, принял решение задействовать все доступные ресурсы. Командование подчеркнуло, что предпринимаемые меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и обеспечение безопасности граждан Польши, особенно в приграничных зонах.
Напомним, 10 сентября премьер-министр Дональд Туск сообщил о ночном нарушении воздушного пространства Польши и высказал предположение, что сбитые дроны могли быть российскими, не приведя при этом доказательств.
Читайте также: