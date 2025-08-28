Песков ответил на вопрос о воздушном перемирии между Россией и Украиной

28 августа 2025, 14:19

Песков: Россия и Украина не достигали договоренностей о перемирии в воздухе

Фото: istockphoto/Diy13

Москва и Киев не приходили к каким‑либо соглашениям по возможному воздушному перемирию, заявил на плановом брифинге пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Представитель Кремля также подчеркнул, что, по мнению российской стороны, все переговоры о поиске путей выхода на траекторию урегулирования конфликта на Украине должны вестись в «дискретном режиме».





«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — добавил пресс-секретарь Кремля.