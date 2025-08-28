Песков ответил на вопрос о воздушном перемирии между Россией и Украиной
Песков: Россия и Украина не достигали договоренностей о перемирии в воздухе
Москва и Киев не приходили к каким‑либо соглашениям по возможному воздушному перемирию, заявил на плановом брифинге пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что, по мнению российской стороны, все переговоры о поиске путей выхода на траекторию урегулирования конфликта на Украине должны вестись в «дискретном режиме».
«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось», — добавил пресс-секретарь Кремля.
22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, по его словам, обсуждался и мирный план по Украине. Лукашенко заявил, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, при этом ключевым является прекращение боевых действий — в первую очередь речь идёт об установлении воздушного перемирия между Москвой и Киевом и о прекращении огня на линии соприкосновения.