Песков ответил, почему на переговорах в Абу-Даби не было Мединского

Фото: istockphoto/mzabarovsky

Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу‑Даби, поскольку там обсуждались вопросы безопасности, относящиеся к компетенции военных.



Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он отмечал, что переговоры продолжатся 17-18 февраля, а российскую делегацию в Женеве возглавит Мединский.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Тогда речь шла о вопросах безопасности, которые напрямую касаются военных», — подчеркнул представитель Кремля.

В феврале 2026 года ОАЭ закрепили за собой статус ключевой площадки для международной дипломатии, прежде всего в контексте переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
Никита Кротов

