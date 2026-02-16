Песков ответил, почему на переговорах в Абу-Даби не было Мединского

16 февраля 2026, 13:32

Песков: Мединского не было на переговорах в Абу-Даби из-за безопасности

Фото: istockphoto/mzabarovsky

Помощник президента Владимир Мединский не участвовал в переговорах по Украине в Абу‑Даби, поскольку там обсуждались вопросы безопасности, относящиеся к компетенции военных.





Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он отмечал, что переговоры продолжатся 17-18 февраля, а российскую делегацию в Женеве возглавит Мединский.





«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Тогда речь шла о вопросах безопасности, которые напрямую касаются военных», — подчеркнул представитель Кремля.