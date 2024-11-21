Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты. Это произошло в ходе его общения с журналистами.
Песков заявил, что в настоящее время не может прокомментировать данные сообщения, и порекомендовал напрямую обратиться к военным.
Утром 21 ноября украинские Telegram-каналы начали массово писать о якобы запуске российскими войсками баллистической ракеты по объектам на Днепре. По их словам, ВС РФ якобы нанесли удары крылатыми и межконтинентальными ракетами. Аналогичные данные приводили и воздушных силы Украины.
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Анастасия Чинкова