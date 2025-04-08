Песков переадресовал в МО РФ вопрос о ВСУ в Белгородской области

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о якобы присутствии боевиков ВСУ в Белгородской области.
«Это касается непосредственно деталей специальной военной операции, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны», — прокомментировал Песков.Он уточнил, что в Кремле не дают такую информацию, и журналисты знают об этом. Перед этим Владимир Зеленский заявлял об активности украинских боевиков в Белгородской и Курской областях. Украина регулярно обстреливает российские приграничные территории. В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но на той стороне отказались.
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Никита Кротов