Песков подтвердил взрыв у Крымского моста
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва на мосту
В Кремле прокомментировали сообщения об атаке на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака действительно имела место, однако мост не пострадал.
«Взрыв действительно был, но ничего не повреждено», — сообщил Песков.Он также добавил, что Крымский мост продолжает работать в обычном режиме.
«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры. В ответ на это российская сторона принимает необходимые меры для защиты, исходя из хорошо известной сущности киевского режима» — заключил пресс-секретарь президента России.