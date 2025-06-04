Песков подтвердил взрыв у Крымского моста

04 июня 2025, 13:09

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва на мосту

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

В Кремле прокомментировали сообщения об атаке на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака действительно имела место, однако мост не пострадал.







«Взрыв действительно был, но ничего не повреждено», — сообщил Песков.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры. В ответ на это российская сторона принимает необходимые меры для защиты, исходя из хорошо известной сущности киевского режима» — заключил пресс-секретарь президента России.