В России призвали создать новое министерство для поддержки бойцов СВО
Глава ВР Резяпов призвал создать в России министерство по делам ветеранов
Движение «Ветераны России» направило обращения в правительство РФ, Совет Федерации и администрацию президента с инициативой о создании министерства по делам ветеранов. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов.
«Мы предлагаем не просто новое ведомство, а эффективный механизм, который объединит существующие ресурсы, устранит бюрократические барьеры и гарантирует, что ни один ветеран не останется без внимания государства. Это вопрос не только социальной справедливости, но и национальной безопасности, — пояснил общественник.
Движение «Ветераны России» предлагает объединить ресурсы фонда «Защитники Отечества», Минтруда, Минобороны и региональных программ, что устранит дублирование функций и сократит сроки оказания помощи. Резяпов добавил, что создание специализированного ведомства обеспечит системное решение задач реабилитации и адаптации ветеранов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.