В России призвали создать новое министерство для поддержки бойцов СВО

04 июня 2025, 11:53

Глава ВР Резяпов призвал создать в России министерство по делам ветеранов

Фото: iStock/zim286

Движение «Ветераны России» направило обращения в правительство РФ, Совет Федерации и администрацию президента с инициативой о создании министерства по делам ветеранов. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов.







«Мы предлагаем не просто новое ведомство, а эффективный механизм, который объединит существующие ресурсы, устранит бюрократические барьеры и гарантирует, что ни один ветеран не останется без внимания государства. Это вопрос не только социальной справедливости, но и национальной безопасности, — пояснил общественник.