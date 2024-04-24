Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ атаковали общежитие в Харькове, где находились солдаты ВСУ, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар пришелся по общежитию, которое находилось в переулке Отакара Яроша. Координатор подполья отметил, что ночью был прилет в здание, которое бойцы ВСУ использовали для ротации войск в населенном пункте Боровая Харьковской области. Отмечается, что там находилось до тридцати человек, а во дворе располагались 6 единиц боевой техники.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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