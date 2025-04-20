В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

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Президент России Владимир Путин не давал поручения о продлении объявленного накануне пасхального перемирия в конфликте с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, Песков подчеркнул, что пока иных команд не поступало.
Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.
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Путин объявил пасхальное перемирие
Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.
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Анастасия Чинкова