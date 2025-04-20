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В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

Песков: Путин не распоряжался о продлении пасхального перемирия
Фото: iStock/TomasSereda

Фото: iStock/TomasSereda

Президент России Владимир Путин не давал поручения о продлении объявленного накануне пасхального перемирия в конфликте с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Отвечая на вопрос, рассматривал ли Путин возможность продления пасхального перемирия, Песков подчеркнул, что пока иных команд не поступало.

Напомним, что 19 апреля Путин в ходе разговора в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил о пасхальном перемирии. Вскоре на него отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что Киев готов действовать «зеркально» в этом вопросе. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», – подчеркнул политик и предложил продлить перемирие до 30 дней.

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«Трусость и глупость»: позиция по СВО, работа таксистом и награда в Каннах. Как сейчас живет Константин Лавроненко
20 апреля 2025, 12:56

Константин Лавроненко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Константин Лавроненко — актёр театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли Чекана, персонажа из телесериала «Ликвидация». Он является единственным российским актёром, ставшим обладателем приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Подробности о жизни и творчестве артиста читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в обычной рабочей семье. С ранних лет мальчик стремился стать актёром, вдохновляясь творчеством Аркадия Райкина. С 14 лет он начал посещать занятия в драматическом кружке вместе со своей старшей сестрой.

Первые уроки актёрского мастерства он получил от Галины Ивановны Жигуновой, мамы известного актёра Сергея Жигунова, которая тогда руководила самодеятельным театром.

После школы юный Константин отправился поступать в Щукинское училище, но пройти отбор не получилось. После этого он вернулся в свой родной город и поступил в Ростовское училище искусств, где его сразу же зачислили на второй курс театрального факультета.

В 1979–1981 годах актёр проходил службу в армии. Талантливого юношу распределили в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Два года службы не прошли даром: актёр смог попробовать себя в роли исполнителя песен и конферансье.

Сразу после армии Лавроненко снова решает штурмовать Москву, и на этот раз успешно: он становится студентом школы-студии МХАТ.

На пути к славе


Константин Лавроненко (Фото: скриншот к/ф «Однажды в Ростове»)

Дебют Лавроненко в кинематографе состоялся в 1984 году, в мелодраме «Ещё люблю, ещё надеюсь». Эта работа подарила актеру опыт, но не принесла славы. После режиссеры долгие годы не обращали внимания на талантливого артиста, мол, неподходящая фактура и внешность.

Все изменил фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». В 2003 году режиссер искал эффектного актера и вспомнил, что видел Лавроненко в «Сатириконе». Работа Константина в этой картине пришлась по душе не только широкой публике, но была высоко оценена на Каннском кинофестивале. Лавроненко был награждён за выдающееся исполнение мужской роли, став единственным представителем российского кинематографа, получившим эту награду.

Громко заявив о себе, актер начал активно сниматься, так появились всеми любимые сериалы «Изгнание» и «Исаев», а также более 60 ролей в других картинах.

3 апреля 2024 года указом Президента России Владимира Путина Константину Лавроненко было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

Личная жизнь


Константин Лавроненко стал одним из тех актеров, которые прошли жизненный путь с одной единственной женщиной. Ту самую артист встретил еще в театре «Сатирикон», они вместе играли в постановке. Лидия Петракова на момент знакомства с Константином уже состояла в браке, но вспыхнувшие чувства почти незамедлительно подтолкнули ее к разводу.

Лавроненко и Петракова поженились в 1987 году. Начало семейной жизни пришлось на трудный период в стране и в работе актеров. Денег за выступления почти не платили, муж начал работать больше, а результат оставался прежним. Доходило до того, что не хватало средств даже на еду. Супруги ругались на этой почве, Константин даже из дома один раз уходил, но все закончилось благополучно.

В 1990 году у них родилась дочь Ксения, а финансовое положение все еще оставляло желать лучшего. Глава семьи в поисках заработков бросал театр, подрабатывая то таксистом, то маркетологом или мерчендайзером. Впоследствии однокурсник помог ему получить должность заместителя директора ресторана. В семье наконец-то появились деньги, но Лавроненко не мог смириться с тем, что ему пришлось отказаться от своей актёрской карьеры.

«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли: ну не может у меня так всё закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино. Случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — цитирует актера thevoicemag.ru.

К счастью, всё сложилось благополучно. Так или иначе, Лавроненко сохранил семью, пара вырастила замечательную дочку, да и талант актёра не остался незамеченным.

Актер о СВО


Константин Лавроненко (Фото: скриншот т/с «Инквизитор»)

Константин Лавроненко, как и многие российские деятели, поддержал начало спецоперации на Донбассе. По его мнению, во все времена в дружное время находились сильные люди, готовые бороться, и трусы.

«Это — трусость. Это — глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то боится за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей — за компанию, что так принято», — делился актер в программе «День Z».

Он считает, что уехавшие из России артисты испытывают некое «необъяснимое отторжение» к своей стране и тем, кто их любил.

«Среди «уехавших» и «возмущенных» есть талантливые люди, есть рок-музыканты, под песни которых я рос, пел сам под гитару, восхищался ими. Но одна их фраза или поступок перечеркивают всё. Они годами завоевывали сердца и души людей, а теперь оказывается: и эти ватники, и вся страна для них уже значения не имеют? Но кто они, кем бы они были, если бы не эти непонятные им люди, народ? Теперь получается: сами они ноль, пшик», — говорил Лавроненко в интервтю rg.ru.

15 января 2023 года Украина ввела санкции против актёра за его поддержку специальной военной операции.

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Освобождение Шевченко и Олешни, давление на позиции ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО на 20 апреля
20 апреля 2025, 09:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


ВС РФ продолжают освобождать курское приграничье. Накануне Министерство обороны объявило о взятии хутора Олешня.

Бойцы из отряда «Север» смогли преодолеть оборону противника и захватить последний укреплённый пункт ВСУ. Сражение за этот укрепрайон длилось долго, однако сопротивление противника было сломлено, и все, кто не сдался в плен, были уничтожены.

В данный момент ВСУ контролируют только населённый пункт Горналь, расположенный на границе с Сумской областью. Боевые действия в этом районе носят интенсивный характер, поскольку противник явно не намерен соблюдать режим прекращения огня.

Белгородская область


За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу в районе населенного пункта Поповка. Первый отряд подорвался на минных полях, а второй был уничтожен с помощью беспилотников.

На границе продолжаются боестолкновения в районе Демидовка – Поповка. Украинские военные не смогли развить успех в наступлении и оказались в тупике позиционных сражений, понеся значительные потери в технике и живой силе.

Покровское направление


В районах сёл Зелёное, Даченское, Лысовка и Сухой Яр украинские войска проводят контратаки. В этих местах идут ожесточённые бои, сопровождающиеся большими потерями.

На восточном участке фронта российская авиация и артиллерия атакуют позиции ВСУ в Малиновке и Мирном. Это позволяет ВС РФ продвигаться вперёд в Миролюбовке, где также продолжаются боевые действия.

Российские военные атаковали позиции ВСУ в лесных массивах рядом с населённым пунктом Зверево, подойдя вплотную к окраинам Леонтовичей. В районе северо-восточной части населённого пункта Шевченко продолжаются интенсивные боестолкновения.

Купянское направление


Подразделения российской армии продвинулись на один километр в южном направлении от населённого пункта Лозовая. На западном берегу реки Оскол военнослужащие ВС РФ заняли новые позиции на восточной окраине населённого пункта Малая Шапковка, что позволило им контролировать ключевые пути к селу.

В окрестностях Кутьковки под контроль российских военных перешли пять опорных позиций противника. Наступление ВС РФ продолжается в направлении Каменки.

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Торецкое направление


Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Шевченко. На противоположном участке так называемого «кармана» российские военные сражаются за северную часть Сухой Балки и атакуют укреплённый пункт, расположенный к востоку от дороги.

В районе шахты Святой Матроны Московской, расположенной севернее Торецка, продолжаются боевые действия. Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись на 300 метров и заняли позиции на окраине. На востоке от Торецка территория, находящаяся под контролем, увеличилась на 500 метров в сторону Дылеевки.

Угледарское направление


ВС РФ почти полностью окружили населённый пункт Вольное Поле, продвигаясь с двух направлений — северного и южного. В процессе операции были освобождены от вражеских сил три лесные полосы и взяты под контроль два укреплённых пункта противника.

В районе Отрадного территория под контролем российских военных увеличилась на 2 километра по линии фронта. Подразделения ВС РФ, оснащённые техникой, приблизились к восточной части населённого пункта Богатырь. Они заняли территорию лесного массива и возвышенность, что открывает возможности для дальнейшего продвижения.

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#военные
#авиация
#контроль
#операции
#всу
#вс рф
#украина
#статьи
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Самолет с вернувшимися из плена бойцами РФ приземлился
«Известия»: Самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье
20 апреля 2025, 05:11

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Самолет с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия», отметив, что бойцов встретили аплодисментами.
На стоянке военнослужащих уже ждали автобусы.

По данным Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.

Также в гуманитарном обмене в качестве жеста доброй воли участвовали раненые: 31 украинский военнослужащий был освобожден в обмен на 15 россиян, нуждающихся в срочном лечении. Посредником в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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#самолет
#минобороны рф
#telegram
#всу
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CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа на пророссийский лад
20 апреля 2025, 03:29

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Объявленное президентом России пасхальное перемирие может усилить пророссийские настроения Дональда Трампа в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.
CNN предполагает, что жест Москвы может осложнить позицию Киева, если перемирие будет нарушено. Кроме того, телеканал указывает на риски логистических проблем для ВСУ в случае соблюдения режима прекращения огня.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — передал канал.
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, было представлено Владимиром Путиным как шаг к миру с ожиданием аналогичного ответа от Украины. Российский лидер подчеркнул, что войска готовы к возможным провокациям.

Эта предусмотрительность себя оправдала. Вечером 19 апреля выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже с 18:00 зафиксировали несколько атак: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА.

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#всу
#сша
#россия
#пасха
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В российском регионе создали мобилизационный резерв «Барс 39»
В Калининградской области создали боевой мобилизационный резерв «Барс 39»
20 апреля 2025, 02:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв «БАРС 39», куда вошли военнослужащие запаса и контрактники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона. Обратился в Минобороны России. Получил поддержку», — сообщил он.
Первая группа резервистов уже приступила к тренировкам на полигоне Хмелевка, где губернатор лично вручил им шевроны и поздравил с началом подготовки. Набор в «БАРС 39» продолжается.

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«Желающие записаться, звоните по номеру: 8 (4012) 53-26-63. Или приходите в военные комиссариаты по месту воинского учёта или прибывания», — добавил он.
Ранее сообщалось, что крупнейший с начала конфликта обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 19 апреля при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В рамках акции по формуле «246 на 246» стороны освободили по 246 человек. В качестве жеста доброй воли Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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