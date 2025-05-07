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Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц

CNN: второй истребитель F/A-18 ВМС США упал с авианосца в Красное море
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неполадка системы аэрофинишеров корабля. Пилот и стрелок успешно катапультировались, получив незначительные травмы, угрозы их жизни нет.

Это уже второй случай падения самолёта ВМС США в регионе за короткий срок. В конце апреля истребитель F/A-18E оказался в воде из-за «недосмотра», что вызвало вопросы к техническому состоянию авианосной группы. Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы.

Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем.

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Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал подробности
В СК заявили о признании вины участником нападения на полицейских в Дагестане
06 мая 2025, 19:06

Фото: istockphoto/blinow61

Раненый участник нападения на полицейских в Дагестане рассказал детали произошедшего и признал свою вину. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В ходе допроса в качестве обвиняемого последний вину признал и подробно рассказал обстоятельства нападения на сотрудников полиции», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападавшему вменяют посягательство на жизнь полицейского, угон машины и незаконный оборот оружия, включая его хищение.

Накануне в понедельник, 5 мая, в Махачкале произошла перестрелка, двоих нападавших ликвидировали, уточняли в республиканском ГУ МВД. Погибли два сотрудника полиции, семь человек пострадали.

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Спор о лепешках обернулся дракой насмерть

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#мир
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#дагестан
#происшествие
#нападение
#полиция
#следственный комитет
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Спор о лепешках обернулся дракой насмерть
Двое юношей погибли в драке из-за лепешки
06 мая 2025, 18:57

Фото: iStock/Backiris

Свадебное торжество в Индии завершилось трагедией после ссоры из-за традиционных лепешек. Юноши устроили смертельную драку.
Как сообщает India Today, побоище произошло в Амети на деревенской свадьбе. В ходе праздничного ужина двое молодых людей начали спорить, кому первому достанется лепешка тандури роти. Словесная перепалка пересола в драку.

Юноши схватились за палки, которыми стали ожесточенно избивать друг друга. Один из них в итоге умер на месте боя. Второй был доставлен в больницу, где он скончался от полученных травм.

В апреле в Москве был избит бывший начальник проектного управления Минцифры России Константин Бырда. Экс-чиновник попал в больницу после стычки с ухажером своей жены. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Фельдшер из Кузбасса спас пожилую женщину, упавшую в воду
06 мая 2025, 17:33

Фото: istockphoto / kevron2001

В поселке Кольчигиз фельдшер скорой помощи Станислав Яковлев предотвратил трагедию, оказав помощь пожилой женщине, упавшей в воду. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале, а видеозапись опубликовали в Прокопьевск.ру, передает «Сiбдепо».
Инцидент произошёл во время вынужденной остановки автомобиля скорой помощи — у машины лопнула шина. Пока сотрудники меняли колесо, Яковлев заметил, как у водосточной трубы женщина, наблюдавшая за утками, внезапно сорвалась и упала в ледяную воду.

Фельдшер немедленно бросился к месту происшествия. Он успел заметить в воде руку и оперативно вытащил пострадавшую на берег. Женщина получила переохлаждение и надышалась водой, однако от госпитализации отказалась.



Её супруг, присутствовавший при происшествии, поблагодарил медика за решительность. По его словам, он уже собирался прыгать в воду, но фельдшер оказался быстрее.

За профессионализм и спасение жизни Станиславу Яковлеву выразили благодарность в Прокопьевской станции скорой помощи.

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93-летний мужчина отдал мошенникам более 17 млн рублей
Мошенники забрали у 93-летнего пенсионера более 17 млн рублей
06 мая 2025, 15:16

Фото: istockphoto.com/I am the author of images and videos

Престарелый мужчина стал жертвой мошенников. 93-летний конструктор в течение нескольких дней передал аферистам более 17 млн рублей.
Как сообщает «База», изобретатель Максимилиан Сильман попался на новую мошенническую схему. Неизвестный позвонил пенсионеру, представившись сотрудником банка. Он сообщил, что на имя Сильмана открыт счет, через который, скорее всего, проводится финансирование ВСУ. После этого поступил следующий звонок от аферистов. На этот раз звонили якобы из ФСБ. Максимилиану посоветовали обналичить все свои средства и передать им для дальнейших «следственных мероприятий».

Жертва мошенников сначала передал все наличные средства, а затем начал со своей супругой обналичивать деньги с депозитных счетов. Все деньги Сильман передавал курьеру. В общей сложности он лишился 17,2 млн рублей. На данный момент следователи ведут расследование.

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#деньги
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#мошенники
#пенсионер
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Крупный пожар начался в Свердловской области
Цех по производству металлического порошка горит в Свердловской области
06 мая 2025, 13:51

Фото: istockphoto/grafoto

О крупном пожаре в Свердловской области сообщает Telegram-канал Shot. Журналисты уточняют, что горит цех по производству металлического порошка.
Пламенем охвачено уже 1300 квадратов. На месте происшествия находятся 12 единиц техники и 32 спасателя. Данных о пострадавших нет. Возгорание произошло в Каменске-Уральском.

Ранее сообщалось о пожаре на юго-западе столицы. По предварительным данным, произошел взрыв газа. По словам очевидцев, он снес целую стену квартиры. Жители начали оперативно эвакуироваться. Пламя на тот момент перекинулось на восьмой этаж.

Со слов одного из местных жителей, он видел пламя лишь в одной из квартир. Взрывом сдвинуло плиту дома и выбило лифтовую шахту, говорил местный житель.

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