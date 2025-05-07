Очередной истребитель F/A-18 свалился с авианосца США в Красное море менее чем за месяц

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Ещё один истребитель F/A-18, базировавшийся на американском авианосце USS Harry S. Truman, упал в Красное море. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.
По предварительной информации, причиной инцидента стала техническая неполадка системы аэрофинишеров корабля. Пилот и стрелок успешно катапультировались, получив незначительные травмы, угрозы их жизни нет.
Это уже второй случай падения самолёта ВМС США в регионе за короткий срок. В конце апреля истребитель F/A-18E оказался в воде из-за «недосмотра», что вызвало вопросы к техническому состоянию авианосной группы. Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы.
Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем.
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Это уже второй случай падения самолёта ВМС США в регионе за короткий срок. В конце апреля истребитель F/A-18E оказался в воде из-за «недосмотра», что вызвало вопросы к техническому состоянию авианосной группы. Самолёт, приписанный к эскадрилье VFA-136, сорвался с палубы во время буксировки в ангар. Вместе с истребителем за борт упал тягач, управляемый матросом, получившим незначительные травмы.
Harry S. Truman участвует в операциях против хуситов в Аравийском море. В декабре 2024 года у США случился другой инцидент — американцы «дружественным огнём» сбили свой собственный истребитель над Красным морем.
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Мария Моисеева