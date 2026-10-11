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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Петровское и Новотроицкое в ДНР
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные освободили село Петровское и поселок городского типа Новотроицкое в ДНР. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере Max.



Военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль эти населенные пункты в результате активных действий, отметили в ведомстве. Кроме того, российские подразделения поразили позиции ВСУ возле Веселой Горы, Белозерского, Святогоровки, Роганского и Новоявленки в ДНР. Удар также нанесли по расположению противника рядом с Демурино и Тарасовкой в Днепропетровской области.

В Доброполье ВС РФ продвинулись в центральной и северо-западной частях города. За сутки там освободили 137 зданий, ликвидировали до 30 украинских боевиков, два бронеавтомобиля и пикап.

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Лидия Пономарева

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