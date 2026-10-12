Взятие Новотроицкого, Петровского, Резниково и Купино, ликвидация британского «Mastiff»: последние новости СВО на 12 октября
Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких направлениях специальной военной операции. Подразделения российской армии наносят удары по тыловой инфраструктуре, логистическим маршрутам и опорным пунктам украинских формирований, освобождают населённые пункты, а также уничтожают технику и военные грузы противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 151 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныНочью российские беспилотные летательные аппараты продолжили нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате атаки на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в одесский порт грузы военного назначения.
Точное попадание по британскому броневикуПодразделения беспилотной авиации штурмового соединения 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» нанесли огневое поражение технике ВСУ на Краснолиманском участке. Согласно данным Минобороны РФ, целью стал британский бронеавтомобиль «Mastiff», который украинские боевики направляли для укрепления своих сил.
Воздушная разведка зафиксировала перемещение бронемашины. Противник планировал незаметно провести ротацию и перебросить штурмовые группы на один из рубежей. Операторы беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили цель и передали координаты для нанесения удара. Несмотря на то что броня «Mastiff» обладает высокой защитой от мин и засад, точный удар российского расчёта с использованием дрона привёл к уничтожению техники.
Удар по логистике ВСУ в Сумской областиЭкипажи бронетехники соединения «Север» поддерживают огнём мотострелковые и штурмовые части в ходе специальной военной операции. Танкисты 49-го отдельного батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса продолжают поражать выявленные объекты противника в Сумской области. На этот раз они ликвидировали замаскированную группу подвоза ВСУ.
Разведывательно-поисковые действия вскрыли транспортировку материальных средств на передовые позиции украинских формирований. Координаты оперативно поступили танковому расчёту. Несмотря на удаление свыше девяти километров от линии соприкосновения, экипаж произвёл точные выстрелы, полностью уничтожив склад и личный состав противника. Поражение подтвердили средства объективного контроля в реальном времени. Ликвидация групп подвоза серьёзно подрывает логистические возможности ВСУ и осложняет снабжение передовых подразделений противника.
Успехи группировки войск «Центр»Штурмовые отряды мотострелковых подразделений группировки «Центр» успешно освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике — Новотроицкое и Петровское. Действия бойцов отличались скрытностью и использованием обманных манёвров, что позволило ввести украинские войска в заблуждение. Беспилотные летательные аппараты эффективно поражали выявленные цели, способствуя продвижению штурмовых групп.
Для ускорения наступления авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в лесополосах вблизи этих населённых пунктов. Освобождение Новотроицкого и Петровского улучшило тактическое положение ВС РФ и создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.
Успехи группировки войск «Север»По информации Минобороны РФ, военнослужащие 344-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Север», успешно подавили сопротивление украинских националистов и установили контроль над посёлком Резниково в Харьковской области. Одновременно штурмовые отряды 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе ожесточённых боёв вытеснили украинских националистов из села Купино Харьковской области и захватили этот населённый пункт.
В ходе активных действий штурмовики корректировали артиллерийский огонь, а операторы ударных дронов войск беспилотных систем с воздуха вскрывали маршруты движения техники украинских националистов, заблаговременно поражая транспорт подвоза и лишая противника доставки боеприпасов и продовольствия на позиции. Закрепившись в сёлах, российские военные приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий.