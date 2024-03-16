Военные на гаубицах «Мста-Б» продолжают срывать попытки ДРГ прорваться в Россию

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Российские военные группировки «Запад» продолжают ликвидировать украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются прорваться на территорию России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военные, служащие на гаубицах «Мста-Б», продолжают срывать попытки украинских диверсантов прорваться на российские территории.
В одном из случаев украинская ДРГ была ликвидирована с помощью артиллерии около приграничного села Козинка в Белгородской области. ВСУ понесли существенные потери, после чего оставшиеся в живых отступили.
По данным ведомства, группировка «Запад» поразила не менее двух единиц украинской военной техники. За работой расчёта с воздуха следят операторы беспилотников, которые корректируют и передают на огневую позицию данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
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В одном из случаев украинская ДРГ была ликвидирована с помощью артиллерии около приграничного села Козинка в Белгородской области. ВСУ понесли существенные потери, после чего оставшиеся в живых отступили.
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Анастасия Чинкова