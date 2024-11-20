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Песков раскрыл, как часто Путин уделяет внимание ходу СВО

Песков: Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу спецоперации
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин тратит много часов в день на заслушивание докладов о ходе спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как отразилась первая атака ВСУ дальнобойными ракетами на Брянскую область на график работы Кремля и президента.
«Президент как верховный главнокомандующий, мы говорили об этом множество раз, он много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции», — заявил Песков.

По его словам, российский лидер постоянно заслушивает доклады, проводит ежедневные совещания и отдельные беседы о ходе СВО. Эта тема является для Путина неотъемлемой частью его графика.



Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было невозможно без США.

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Песков: Киев получит противопехотные мины вопреки запрету ООН
20 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Vadven

Уходящая американская администрация привержена продолжению украинского конфликта и делает для него все возможное, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные The Washington Post об одобрении поставок противопехотных мин Киеву.
«Трудно сказать, насколько это соответствует действительности. Но если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время. Вот вчерашнее решение по ударам ракетами по нашей территории, возможно, также и решение по этим противопехотным минам», — прокомментировал Песков на брифинге.
Песков подчеркнул, что украинская сторона подписала запрещающую противопехотные мины конвенцию.

«Примечательная ситуация. Вы знаете, что эту конвенцию не подписывали ни Россия, ни США. Мы не являемся подписантами. Но подписантом этой конвенции является Украина», — заключил пресс-секретарь.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим пользуется любыми доступными методами ведения боевых действий, включая запретные.

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В Кремле высказались о сообщении США про готовящийся авиаудар по Киеву
Песков перенаправил к Минобороны вопрос о сообщении США про авиаудар по Киеву
20 ноября 2024, 12:58

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Комментарий насчет сообщения посольства США в Киеве о готовящемся массированном авиаударе по украинской столице является прерогативой Минобороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По его словам, этот вопрос касается непосредственно хода СВО.
«Это касается непосредственно хода специальной военной операции. И это вопрос, который относится исключительно к прерогативе министерства обороны», — ответил представитель Кремля.
Напомним, 20 ноября посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение о готовящемся массированном ракетном ударе по столице Украины, добавив, что из-за этого учреждение сегодня будет закрыто. Гражданам США посоветовали укрыться в безопасном месте при включении сирен воздушной тревоги.

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Военэксперт Баранец объяснил, в чем отличие нынешней ядерной доктрины РФ от предыдущей
Военэксперт Баранец: если на Россию нападут обычным оружием, она может ответить ядерным
20 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/rarrarorro

Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания, президентский указ и текст самого документа разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, чем предыдущие ядерные доктрины отличаются от нынешней.

«В советской доктрине был один принцип, который держался много лет: мы будем применять оружие только в качестве ответно-встречного удара, то есть они запустили, и мы делаем ответный удар. В российской транскрипции полтора года назад были существенные поправки, где появились моменты, которые знают на зубок все генералы НАТО: если на Россию или на наших союзников противник нападет даже обычным оружием, и это будет грозить суверенитету и территориальной целостности, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас порог предупреждения опущен до предела.

«Если даже одна из стран НАТО нападет на нас или на наших союзников, мы будем расценивать это как нападение всего НАТО. В Европе есть страны, которые содержат на своей территории чужое ядерное оружие, они предоставляют пространство. В случае возникновения ситуации эти страны будут поражаться нами так же, как и другие нападающие. И если раньше говорили про ядерное оружие, то сейчас появилось оружие массового поражения, а это не только ядерные ракеты, но и биологическая и химическая зараза», — подчеркнул военный обозреватель.

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ВС РФ освободили Ильинку в Донбассе
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР
20 ноября 2024, 12:41

Фото: stat.mil.ru

ВС РФ продолжают свое наступление в Донбассе. Сегодня, 20 ноября, стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. Село, как отмечается, удалось взять под контроль подразделениям группировки войск «Центр».
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении министерства.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено освобождение села Новоалексеевки в Донбассе силами ВС РФ. На кадрах видно, как российские военные при поддержке бронегруппы заняли лесополосу и уничтожили укрепления с боевиками ВСУ. В этот момент ударные расчеты беспилотников атаковали украинскую военную технику и живую силу, чтобы штурмовики ВС РФ продвигались вперед.

В итоге армия России смогла занять ключевые позиции и установить флаг России в Новоалексеевке.

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Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков
Песков: Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО
20 ноября 2024, 12:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это неотъемлемая составная часть рабочего графика главы российского государства. Песков добавил, что иные мероприятия также идут по плану.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#мероприятия
#путин
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В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин
Песков прокомментировал сообщения о поставках Киеву противопехотных мин
20 ноября 2024, 12:22

Фото: iStock/yulenochekk

Трудно сказать, насколько сообщения об одобрении президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Washington Post проинформировало, что глава Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин.

По словам официального представителя Кремля, это вполне возможно, исходя из настроя уходящей американской администрации. Песков подчеркнул, что она полностью привержена продолжению конфликта на Украине.

«Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям это отчетливо показывает», — заключил Песков.

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ВС РФ ликвидировали более 200 иностранных наёмников в Курской области в ноябре
20 ноября 2024, 12:09

Фото: iStocke-crow

Российские бойцы уничтожили более 200 иностранных наемников в Курской области с начала ноября. Такие данные приводит Shot.
По данным издания, за последние недели в Курской области ликвидировано до 210 иностранных наёмников. Среди них граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. Уточняется, что иностранцы в рядах ВСУ массово гибнут при попытках выйти из окружения ВС РФ и создании коридора для эвакуации.

Оставшихся наемников пытаются экстренно эвакуировать из образующегося котла. В этом принимают участие даже тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Также сообщается, что украинское командование попыталось перебросить резервы в Курскую область, чтобы эвакуировать раненых, однако прибывшие военные с задачей не справились и понесли значительные потери.

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#вс рф
#солдат
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ВСУ атаковали завод масла и майонеза
Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза под Белгородом
20 ноября 2024, 11:55

Фото: iStock/bbsferrari

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Дроны, как отмечается, целились по цехам, где выпускают йогурты, а также производят спецжиры и гранулируют шрот.
«По предварительным данным, на территорию завода упали 6 дронов. Один из беспилотников рухнул на территории цеха комплексной очистки подсолнечного масла. В результате атаки в помещении были выбиты окна и посечены стены», — пишет издание.
По информации канала, сотрудники ночной смены, работавшие на заводе в момент атаки, не пострадали. В материале отмечается, что атака осуществлялась беспилотниками «Чаклун-в», которые были заряжены пластидом весом 10 килограммов с поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что этой же ночью украинские БПЛА атаковали завод группы компаний «Эфко» в Воронежской области, занимающейся производством масложировой продукции.

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#атака
#рф
#заводы
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В США дали РФ неожиданный совет после решения Байдена по ракетам ATACMS
SC: РФ следует игнорировать решение Байдена по дальнобойным ракетам ATACMS
20 ноября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Российской стороне не нужно обращать внимание на разрешение действующего хозяина Белого дома Джо Байдена бить по РФ дальнобойными ракетами ATACMS, а выполнять задачи спецоперации. Об этом сказано в публикации Strategic Culture.
«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО», — пишут авторы статьи.
Отмечено, что жест заокеанского лидера преследует цель спровоцировать РФ на ответные меры к США и Альянсу, чтобы напряженность в конфликте возросла, а союзники Киева получили еще большую прибыль.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали, что ВСУ ударили ATACMS по Брянщине. Уточнялось, что было выпущено шесть ракет. Пять из них перехватили, а поврежденная шестая упала на территории предприятия.

В МИД РФ отмечали, что читали статьи о разрешении Вашингтона Киеву пользоваться дальнобойными вооружениями, но официально тому подтверждения нет.

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