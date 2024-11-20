Песков раскрыл, как часто Путин уделяет внимание ходу СВО

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин тратит много часов в день на заслушивание докладов о ходе спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как отразилась первая атака ВСУ дальнобойными ракетами на Брянскую область на график работы Кремля и президента.
«Президент как верховный главнокомандующий, мы говорили об этом множество раз, он много часов в день ежедневно посвящает теме проведения специальной военной операции», — заявил Песков.
По его словам, российский лидер постоянно заслушивает доклады, проводит ежедневные совещания и отдельные беседы о ходе СВО. Эта тема является для Путина неотъемлемой частью его графика.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было невозможно без США.
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