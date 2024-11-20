«Путин готов»: в Великобритании перечислили условия Москвы для окончания конфликта

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин открыт готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине по линии фронта, однако не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева в любом варианте сделки, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля.
«Российский президент исключает возможность каких-либо серьезных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО», — говорится в статье.
Однако уточняется, что Москва может согласиться на урегулирование конфликта вдоль линии фронта и готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Кроме того, издание утверждает, что Россия готова вывести войска с небольших участков Харьковской и Николаевской областей. При этом Кремль готов обсудить и военные гарантии безопасности для Киева, в случае если Украина согласится ограничить число ВСУ и возвращения прав на использование русского языка.
При этом российские источники издания отметили, что будущее Крыма обсуждению не подлежит.
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Элина Позднякова