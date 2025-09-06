В Кремле высказались об уходе западных компаний из России

06 сентября 2025, 10:27

Песков: западные бренды пока не возвращаются, но их местом интересуются другие

Фото: iStock/yulenochekk

Ушедший из России западный бизнес пока не возвращается, но освободившимися нишами интересуются компании из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.





По мнению политика, для России выгодно возвращение западного бизнеса, так как любая экономика нуждается в новых технологиях, компетенциях и инвестициях. Он также отметил, что было бы ошибочно утверждать обратное.

«Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте, — сказал представитель Кремля. — Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний».