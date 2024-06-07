ВСУ минируют Харьковскую область, несмотря на присутствие мирного населения

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Украинские военные в Харьковской области дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, несмотря на наличие мирного населения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В окрестностях населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных ВФУ и расположенных на относительном удалении от ЛБС, зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что эти снаряды начинены противотанковыми минами AT2.
По словам Марочко, украинские военные дистанционно заминировали местности, где по–прежнему остаются мирные жители, при этом дороги и вовсе превращены в минные поля, заключил он.
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