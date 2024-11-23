Песков раскрыл, почему о разработке «Орешника» не было известно

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
В Кремле, вероятнее всего, не обладают полной информацией о новых разработках вооружения, которые ведутся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, почему о разработке «Орешника» не было известно.
Он подчеркнул, что сведения о новых грядущих разработках никому не известна, после чего выразил уверенность, что и в настоящий момент ведутся работы, о которых также никто не знает.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил разработчиков новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и руководство Минобороны РФ с успешным испытанием системы.
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Анастасия Чинкова