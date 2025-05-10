DPA: Мерц, Туск, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Зеленским

Владимир Зеленский
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство DPA.
Визит, запланированный на 10 мая, направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины и мирных инициатив. К Мерцу, Макрону и Стармеру на встрече присоединится польский премьер-министр Дональд Туск.
Перед отъездом Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также посетил штаб-квартиры ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.
Лидеры ожидают, что США способны «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».
Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.
Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте.
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Перед отъездом Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а также посетил штаб-квартиры ЕС и НАТО в Брюсселе. Перед отправлением в Киев Мерц встретился с Макроном, Стармером и Туском в польском аэропорту, расположенном недалеко от границы с Украиной.
Лидеры ожидают, что США способны «создать пространство для дискуссий о справедливом и прочном мире».
Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.
Траурные мероприятия прошли 6 мая у памятной плиты на территории бывшего стрельбища СС «Хебертсхаузен» вблизи бывшего концентрационного лагеря Дахау на юге Германии. Десятки советских военнопленных были зверски расстреляны в этом месте.
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Мария Моисеева