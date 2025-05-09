Трамп не встретится с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
Еще Левитт подтвердила, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Стоит напомнить, что в понедельник, 28 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Вооруженные силы Украины 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы, проинформировали в Минобороны России.
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«Они также обсудили <…> прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе», — обратила внимание пресс-секретарь Белого дома.
Стоит напомнить, что в понедельник, 28 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Вооруженные силы Украины 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы, проинформировали в Минобороны России.
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Ольга Енгалычева