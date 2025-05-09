Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Трамп не встретится с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Трамп не встретится с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время своей ближайшей поездки в регион Персидского залива, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
Еще Левитт подтвердила, что американский лидер созванивался с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Они также обсудили <…> прекращение огня, которое предложил президент: 30-дневное перемирие между Россией и Украиной. Мы знаем, что Европа поддерживает эту идею, и надеемся, что обе страны согласятся на нее на следующей неделе», — обратила внимание пресс-секретарь Белого дома.

Стоит напомнить, что в понедельник, 28 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил перемирие с 00:00 по московскому времени 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Вооруженные силы Украины 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы, проинформировали в Минобороны России.

Читайте также:

Депутат Рады «сдаст» своего коллегу СБУ за поздравление с Днём Победы

В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных

Канцлер ФРГ заявил о возможности договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине
#владимир путин
#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#россия
#сша
Депутат Рады «сдаст» своего коллегу СБУ за поздравление с Днём Победы
Нардеп Безуглая заявит в СБУ на депутата Бужанского за поздравление с Днём Победы
09 мая 2025, 19:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном блоге сообщила, что подаст заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на своего коллегу Максима Бужанского, который опубликовал поздравление с Днём Победы.
«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. Это история победителей», – написал парламентарий.
Это сообщение заметила Безуглая и заявила, что подаёт «на этого чёрта в СБУ». И пригрозила ведомству, сказав: «Пусть только не отреагируют!».

Ранее сообщалось, что украинцы активно проявляют интерес к традиционному Дню Победы. Именно этот праздник стал самым популярным поисковым запросом в украинском сегменте Google.

Напомним, что на Украине с 2023 года запрещено праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования победы во Второй мировой войне на 8 мая, как в Европе и США, и оно получило название «День памяти и победы над нацизмом». А 9 мая с тех пор отмечают День Европы.

Читайте также:

Депутат Рады Безуглая заявила о массовом дезертирстве в рядах ВСУ

Выборов на Украине и перемирия с РФ в 2025 году не будет – депутат Рады Безуглая

Депутат Рады Безуглая призвала США остановить поддержку Украины
#украина
#депутат
#верховная рада
#поздравление
#день победы
#9 мая
#сбу
#жалобы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области установят памятники и назовут улицы в честь северокорейских военных
Под Курском появятся памятники в честь северокорейских военных
09 мая 2025, 18:49

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Северокорейские военные более восьми месяцев помогали российским бойцам возвращать контроль над занятыми ВСУ территориями в Курской области. Посол России в КНДР Александр Мацегора отметил, что их участие в освобождении региона подтвердило союзничество России и Северной Кореи.
В честь военных из КНДР в населённых пунктах российского приграничного региона будут названы улицы и площади, также будут установлены памятники, приводит слова Мацегоры Центральное телеграфное агентство Кореи (ИТАК).

Посол уточнил, что памятники и улицы в честь северокорейских военных появятся населённых пунктах, которые были возвращены ВС РФ после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

Мацегора подчеркнул, что участие бойцов из КНДР в боевых действиях подтвердило, что Россия и Северная Корея являются союзниками в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Читайте также:

ВСУ попытались несколько раз прорвать границу в Курской и Белгородской областях

Участник СВО отметил обучаемость бойцов КНДР

Российские военные пользовались разговорником с бойцами из КНДР
#россия
#памятники
#военные
#посол
#сво
#всу
#вс рф
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канцлер ФРГ заявил о возможности договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине
Канцлер Германии Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине
09 мая 2025, 17:51

Фото: iStock/3dmitry

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Мерц отметил, что полностью разделяет инициативу президента США Дональда Трампа по 30-дневному прекращению огня. Он добавил, что эту позицию также поддерживают правительства Франции, Великобритании и Польши.

Ранее лидер Финляндии Александр Стубб также заявил, что коалиция поддерживающих Украину стран заявила о возможности достижения временного прекращения огня уже в ближайшие выходные.

Напомним, что в настоящее время действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Правда украинская сторона его активно нарушает.

Читайте также:

ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз, сообщили в Минобороны

Замгубернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на здание правительства

«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан
#сша
#выходные
#всу
#украина
#россия
#конфликт
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ нарушили перемирие ко Дню Победы 5026 раз, сообщили в Минобороны
09 мая 2025, 16:46

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска 5026 раз нарушили режим прекращения огня с начала перемирия в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов по всей линии боевого соприкосновения. Также было осуществлено 23 удара с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ произвели 3052 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ не остановили боевые действия, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. 9 мая украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу Курской и Белгородской области, а также 15 атак и разведку боем.

Читайте также:

Замгубернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на здание правительства

«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

ВСУ попытались несколько раз прорвать границу в Курской и Белгородской областях
#минобороны рф
#всу
#день победы
#курская область
#белгородская область
#граница
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замгубернатора Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ на здание правительства
Гладков: сотрудник Росгвардии и замгубернатора пострадали при атаке дрона ВСУ
09 мая 2025, 14:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сотрудник Росгвардии и замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц пострадал во время атаки украинского беспилотника по зданию правительства региона. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра, а Лоренцу диагностировали сотрясение и акубаротравму (травма в результате действия акустической взрывной волны).

В настоящее время обоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Гладков писал ранее, что украинский беспилотник на фоне объявленного перемирия атаковал здание правительства Белгородской области. Атака не сказалась на проведении праздничных мероприятий в честь 80-летия Победы.

Читайте также:

В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание правительства

«Вон отсюда тварь!»: в Израиле участники шествия Бессмертного полка сбросили украинца в фонтан

Неизвестные повредили памятник маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая
#беспилотник
#дрон
#травма
#здание
#всу
#ранение
#атака
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате