Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении служебных обязанностей на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба канала, уточнив, что с ней находился оператор Дмитрий Волков, который получил ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы Прокофьевой, пишет РИА Новости.
«Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда», — отметил Песков.
Он добавил, что Прокофьева выполняла свою работу мужественно, талантливо и профессионально.
Анна Прокофьева начала свою карьеру в испанской редакции агентства Sputnik, где работала с сентября 2020 года по ноябрь 2022 года. После увольнения она активно занималась сбором гуманитарной помощи и доставкой ее в зону специальной военной операции. Позже она присоединилась к команде Первого канала.
Память о Прокофьевой и ее вклад в освещение событий на фронте будет сохранена в сердцах коллег и зрителей.
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Дарья Осипова