Песков рассказал о погибшей журналистке Анне Прокофьевой

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении служебных обязанностей на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба канала, уточнив, что с ней находился оператор Дмитрий Волков, который получил ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования и подчеркнул значимость работы Прокофьевой, пишет РИА Новости.