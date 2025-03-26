СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в беседе с РИА Новости.
В настоящее время в СК в рамках уголовное дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица из числа боевиков ВСУ, которые причастны к совершению преступления.
В среду стало известно, что при подрыве украинской мины скончалась военкор Анна Прокофьева. Также тяжёлое ранение получил сопровождавший её оператор, которому сейчас оказывают помощь врачи.
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В среду стало известно, что при подрыве украинской мины скончалась военкор Анна Прокофьева. Также тяжёлое ранение получил сопровождавший её оператор, которому сейчас оказывают помощь врачи.
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Анастасия Чинкова