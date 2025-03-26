«Журналист – это тоже солдат»: Хинштейн отреагировал на гибель военкора Прокофьевой под Белгородом

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования из-за гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой под обстрелом ВСУ в Белгородской области.
«Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма и множественные ожоги. На данный момент мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Его доставляют в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии.
Хинштейн уточнил, что для спасения жизни Волкова уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости его перевезут в Москву.
Врио главы Курской области также выразил соболезнования семье погибшей Прокофьевой.
«Уверен, что несмотря на все происки врага, наши журналисты по-прежнему будут открывать миру правду о том, что происходит на нашей земле!» — заключил Хинштейн.
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