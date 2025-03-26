«Журналист – это тоже солдат»: Хинштейн отреагировал на гибель военкора Прокофьевой под Белгородом

Большая продолжительность переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде говорит об обсуждении множества вопросов и поиске компромисса. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, важно что российско-американские отношения продолжают восстанавливаться, хоть на это и нужно время.