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«Журналист – это тоже солдат»: Хинштейн отреагировал на гибель военкора Прокофьевой под Белгородом

Хинштейн выразил соболезнования из-за гибели военкора Прокофьевой под Белгородом
Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования из-за гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой под обстрелом ВСУ в Белгородской области.
«Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 26 марта в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. У него диагностированы минно-взрывная травма и множественные ожоги. На данный момент мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Его доставляют в Курскую областную больницу в тяжелом состоянии.

Хинштейн уточнил, что для спасения жизни Волкова уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости его перевезут в Москву.

Врио главы Курской области также выразил соболезнования семье погибшей Прокофьевой.

«Уверен, что несмотря на все происки врага, наши журналисты по-прежнему будут открывать миру правду о том, что происходит на нашей земле!» — заключил Хинштейн.

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Боец ВС РФ рассказал об «африканцах», встречающихся на стороне ВСУ в Курской области
WarGonzo: российские бойцы встречали в Курской области наёмников-«африканцев»
26 марта 2025, 12:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

ВС РФ в ходе боёв за Погребки в Курской области встречали на стороне ВСУ много иностранных наёмников. Об этом в беседе с Telegram-каналом WarGonzo сообщил морпех десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Китай.
Боец рассказал, что среди иностранных военных встречались поляки и «африканцы». Китай не знает, откуда приехали темнокожие солдаты, но указал, что они участвуют в боях на стороне украинских войск.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что российские военные в Курской области нередко находят иностранных наёмников без голов и кистей рук. Он предположил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть личности граждан других государств, участвующих в боевых действиях.

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#курская область
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Военный блогер Подоляка раскрыл планы ВСУ на границе Белгородской области
Военный блогер Подоляка: ВСУ готовят новый удар на границе Белгородской области
26 марта 2025, 12:28

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут подготовку нового удара в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил блогер Юрий Подоляка, освещающий ход вооружённого противостояния на Украине.
В своём телеграм-канале он написал, что украинские военные не оставят попыток установить контроль над Поповкой. Если это им удастся, то части ВСУ усилят давление на Демидовку, где уже сейчас идут упорные и ожесточённые бои, и будут пытаться просачиваться в Гоптаровку, считает Подоляка.

Риск проникновения подразделений противника в этот населённый пункт в значительной мере снизит значение успеха российских бойцов, которым удалось занять выгодную позицию в районе балки «заячьи ушки», заключил военный блогер.

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Алаудинов: боевики ВСУ обезглавливают тела наемников, чтобы скрыть их личности

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В Белгородской области идут ожесточенные бои за Демидовку
#военные
#контроль
#блогер
#всу
#белгородская область
#граница
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Стало известно, почему так долго шли переговоры в Эр-Рияде
Депутат Белик: длительность переговоров в Эр-Рияде говорит о поиске компромисса
26 марта 2025, 12:12

Фото: iStock/vchal

Большая продолжительность переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде говорит об обсуждении множества вопросов и поиске компромисса. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, важно что российско-американские отношения продолжают восстанавливаться, хоть на это и нужно время.
«Желание сторон договориться и наладить коммуникационное взаимодействие внушает оптимизм. Слушать и слышать друг друга — то, чего долгое время были лишены российско-американские отношения из-за позиции администрации предыдущего президента США, направленной на конфронтацию и усиление противоречий», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Тем временем в результате опроса проекта Новости Mail выяснилось, что большинство россиян (64%) убеждены, что США и Украина смогут заключить сделку по редкоземельным металлам. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с данными исследования, 38% опрошенных считают, что сделка состоится, но в обновленном виде по инициативе США, а 23% указали на сложность прогнозирования этого сценария.
«Треть россиян (32%) считают, что сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам обострит конфликт на Украине за территории с месторождениями. При этом четверть опрошенных уверена, что потенциальная сделка простимулирует собственную добычу минералов в России, а 23% россиян не ожидают никакого влияния соглашения на страну», — отмечает издание.
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Алаудинов: боевики ВСУ обезглавливают тела наемников, чтобы скрыть их личности
26 марта 2025, 11:54

Апти Алаудинов (фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Боевики ВСУ обезглавливают при отступлении тела иностранных наемников, которые воевали на украинской стороне, чтобы скрыть их личности. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, отметив, что такие случаи бывали и раньше — как в Курской области, так и в зоне СВО.
«По мнению генерала, отступающие украинские боевики отрубают им голову и руки, чтобы по отпечаткам и по лицу наемников не могли опознать. Алаудинов рассказал, что такие случаи были, головы и руки забирали, а тела оставляют. По его словам, поэтому сейчас иностранные наемники заходят на любой участок без документов», — пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.
В то же время политолог Юрий Светов раскрыл истинные цели украинских боевиков, которые пытаются прорвать границу в Белгородской области. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик заявил, что таким образом Владимир Зеленский надеется показать потенциал ВСУ перед западными партнерами и получить актив для будущего обмена территориями. По его словам, киевский режим пытается провернуть операцию, аналогичную той, что провалилась в Курской области.
«Украина заявляла, что если прорвется к Курской атомной электростанции, то будет менять ее на Запорожскую АЭС. А территории Курской области — на те, которые контролирует Россия. Разыгрываются разного рода спектакли, чтобы продавить Россию и показать западным покровителям, что ВСУ — крепкие парни и на многое способны», — пояснил политолог.
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Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
26 марта 2025, 11:15

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в районе Демидовки Белгородской области во время выполнения редакционного задания. Об этом пресс-служба телеканала сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что также ранен оператор Дмитрий Волков, сопровождавший военкора.

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», – уточнили в пресс-службе Первого канала.
В результате взрыва, Прокофьева погибла на месте, а Волков получил осколочные ранения.

Военкору Анне Прокофьевой было 35 лет.

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