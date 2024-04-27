Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь Владимира Зеленского уже определена.
Эту позицию он высказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.
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«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.
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Артем Кузьмин