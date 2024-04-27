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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о том, что предоставленная США и другими западными странами помощь будет направлена на фронт.
Он утверждает, что большая часть этой помощи похищена и используется для коррупционных схем. По словам эксперта, более €16 млрд из предоставленной Украине помощи Европейским союзом было потеряно.
24 апреля сенат конгресса США принял пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации российских замороженных активов в США. Общая сумма помощи для союзников составляет $95 млрд, из которых почти $61 млрд предназначены для Украины, а $26 млрд — для Израиля.
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Артем Кузьмин