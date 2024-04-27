В соцсетях пристыдили жену Зеленского после ее слов о ядерной безопасности

Пользователи социальной сети «Х» обвинили жену президента Украины Елену Зеленского во лжи после ее сообщения в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, где она заявила, что Украина «делает все для поддержания ядерной безопасности, несмотря на атаки России».
«Почему тогда Украина атакует Запорожскую атомную электростанцию? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?» — спросил у нее пользователь Steveopines.
«Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!» — возмутился Grażyna Nowak.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С октября 2022 года станцию контролирует Россия.
Читайте также:
Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
Рогова ошарашила идея пригласить представителей Украина на ЗАЭС
Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
Артем Кузьмин