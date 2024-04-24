Президент Украины Владимир Зеленский играет по американскому сценарию. Об этом сказано в заявлении замглавы МИД Северной Кореи Им Чхон Иля, которые опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Зеленский, должно быть, «звезда», хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США», — отметил дипломат.До этого Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Помимо этого, ранее член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» Харальд Вейель предложил одобрить условия России на переговорах с Украиной.
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Алина Юрчак